Snažno nevrijeme praćeno jakom kiđom i olujnim vjetrom, koje je tijekom nedjelja zahvatilo i šibensko područje, na žalost je uzrokovalo i gubitak jednog ljudskog života.

Naime, nesretnim slučajem je na Brodarici preminuo 66- godišnji muškarac, potvrđeno nam je u šibenskoj policiji.

Detalje te nesreće otkrila nam je Marica Kosor, glasnogovornica Policijske uprave šibensko- kninske:

- Nesretni muškarac je uslijed nevremena htio čvršće privezati svoj brod. On se uspio popeti na brod, međutim zbog velikih valova je upao u more. Kćer koja je bila s njim na brodu uspjela ga je izvući iz mora. Na mjesto događa je došla i hitna pomoć, napravljena je reanimacija, no muškracu nije bilo spasa, pa je konstatirana smrt- izjavila je policijska glasnogovornica.

Policija je dojavu o nesreći dobila u nedjelju navečer, oko 18,20 sati, dok je 66- godišnjaku smrt konstatirana u 20,10 sati.

Točan uzrok smrti muškarca bit će poznat nakon obdukcije koja će biti obavljena u šibenskoj bolnici.