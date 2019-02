Kada su prognostičari za protekli tjedan najavljivali orkansku buru i oštar pad temperature na nulu, nitko nije mogao ni slutiti da će najviše posla imati – vatrogasci.

Pakleni je vikend iza njih i iza nas, u županiji je gorjelo na sve strane, a Tribunjci su se na najhladniji dan ove veljače doslovno – preznojavali. Nisu morali grijati u kućama. Bilo je dovoljno da otvore prozor! Naime, vatra koja je u subotu, oko 11 sati, buknula iznad tribunjske uljare, na području Orlovih krugova, vrlo brzo se, nošena silovitom burom, koja ja na mahove puhala i brzinom većom od 150 kilometara na sat, približila kućama, u predjelu Mrzanac i Križine.

Gutala je sve pred sobom, šireći se prema Sovlju, a vatrogasci i mještani ulagali su krajnje napore da je nekako odvrate od naselja. Jedina prava i djelotvorna pomoć bila je prizemljena na zadarskom aerodromu – kanaderi i air tractori čekali su da se podignu temperature i bar malo smanji vjetar kako bi mogli uzletjeti. Noć između subote i nedjelje bila je takva da je malo tko u Tribunju spavao, svašta se ljudima motalo po glavama; u nekim je dijelovima mista bilo sve spremno i za evakuciju; vatrogasci, profesionalci, DVD-ovci, mještani, lovci, svi... gasili su s brentačama na leđima po brdima sve ono što se gasiti dalo, probijali se s motornim pilama.

Uši otpadaju

Vidjeli smo tu i zabundanog mlađahnog načelnika Marka Grubelića, letio je tu na sve strane, bio je tu sa svojom Ladom Nivom i bivši načelnik Damir Pilipac. Bura je probijala do kosti.

– Gasiš vatru, a uši ti otpadaju i prsti se smrzavaju... – nadrealno iskustvo koje te natira da se sitiš koliko si mali i nikakav pred ćudima i moćima nevrimena – kazivao nam je, skoro pa fatalistički, jedan od mještana.

A kada se u nedjelju, negdje oko 11 sati, nakon 24 sata borbe s paklom, iz Zadra pojavila "mana s nebesa", kada je bura kalmala, svi su znali da je stvar gotova. "Vodene bombe" stavile su vatrenu neman pod kontrolu.

– Di su sad oni koji govore da su avioni skupi. Da ih vidin! Ni požar ne mo'š bez njih ugasit, a kamoli rat dobit! – komentirao je netko u Šibeniku, u kafiću, čitajući oko 17 sati vijesti s portala da je požar pod kontrolom gasitelja. Nakon što je opustošio 160 hektara prostora između Tribunja i Vodica.

No, nije to bio i kraj vatrenog vikenda. Gorjelo je u nedjelju navečer i na području Knina, kod Donjeg Žagrovića jedva su kuće obranjene, dvije su zamalo izgorjele. Požar je planuo i kod Trbounja. Još od subote je gorio veliki šumski požar na području Sedramića. Isto kao i kod Grebaštice i Jasenova, u kojem je planulo rano ujutro, prije pet sati u subotu. Orkanska bura ga je prebacila brzo preko Jadranske magistrale, vatrogasci su krajnim naporima uspjeli spasiti autokamp Jasenovo, da ga vatra ne proguta kao što je tog jutra za "doručak" već progutala 24 hektara trave, niskog raslinja i makije. U uvjetima koji su bili takvi da ti, kako su napisali na svojoj web-stranici momci iz DVD-a Šibenik, "studen ledi vodu u crijevima i krv u žilama". Trebalo je i to doživjeti – kao da je Sveti Lovre, najtopliji dan godine, a ne prva marčana bura, koja je malo uranila...

Nema predaha

– Ma, ovo je sigurno neko podmetnija! Nema šanse da ovo plane po ovakvom ledu! I to baš sad kad je najveći vitar! Ne može ovo nikako bit slučajno! – govorili su mještani Tribunja, još dok je sukljao gusti dim iznad njihovih maslinika.

No, vrlo brzo se utvrdilo da nama ne triba većih neprijatelja od nas samih, i naših navika. Po svemu sudeći, vatra je krenula od spaljivanja korova, što se dogodilo i nekoliko dana prije vikenda. Snažna bura samo je razgorjela neugaslu žeravicu. Da paze kad spaljuju korov, svoje je sugrađane i mještane preko "Fejsa" zamolio i Marijo Ćaćić, kninski dogradonačelnik, pa se može zaključiti da je i tamo uzrok požara, zbog kojeg umalo nisu i kuće u Donjem Žagroviću izgorjele, isti ili sličan...

– Rezime? Vikend u brojkama. Aj piši! U dva dana bilo je 33-34 požara, opožareno je ukupno oko 300 hektara, sigurno. Ukupno ti je nekih 200 ljudi bilo angažirano na gašenju, sa 70-ak vozila sve skupa. Predah? Ma, nema ga, evo i sad, u ponediljak, gasi se požar, gori u Bratiškovačkom gaju... – spremno nam je, kao i uvijek, sve sažeo Darko Dukić, županijski vatrogasni zapovjednik.