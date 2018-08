Prema službenim podacima državnog ureda eVisitora, na području Turističke zajednice grada Vodica u sedam ovogodišnjih mjeseci ostvareno je 136 tisuća dolazaka turista i 763 tisuća noćenja, što je porast od sedam posto u dolascima i šest posto u noćenjima u odnosu na lani. U prvom glavnom turističkom mjesecu srpnju, eVisitor je zabilježio da je na području Vodica boravilo 69 tisuća gostiju koji su ostvarili 509 tisuća noćenja. To je četiri posto manje dolazaka, ali dva posto noćenja više u usporedbi s prošlogodišnjim srpnjem.



Međutim, ovakvim službenim brojkama nitko ne vjeruje od ljudi s kojima smo u Vodicama razgovarali tijekom reporterskog đira u večernjoj špici - od iznajmljivača smještajnih kapaciteta, ugostitelja, preko taksista, trgovaca, vlasnika parkirališta, pružatelja raznoraznih usluga, pa do prodavača na tržnici. Svi su oni uglavnom složni u tvrdnji kako je sezona u odnosu na lanjsku podbacila za nekih 20 do 30 posto što se tiče posjećenosti Vodica.



(Ne)izdavanje računa

- Još od početka lipnja manjak gostiju vidljiv je na svakom koraku, od polupraznih privatnih smještajnih kapaciteta, plaža, preko trgovačkih centara, popunjenosti štekata lokala do večernjih šetnja rivom. I nije smak svijeta ako imamo ovosezonski podbačaj. Bilo je nogometno prvenstvo u Rusiji, stabilizirala su se i aktivirale destinacije u Egiptu i Turskoj i odnijela nam dio naše tradicionalne turističke klijentele. Međutim, strašno me ljuti i iritira objavljivanje netočnih podataka o stanju broja gostiju, kojom se želi uljepšati stvarnost. A to nije slučajno, to je, po meni, kontinuitet ove Vlade o širenju neutemeljenog optimizma, koji se, eto, provodi i kroz objavljivanje uveličanih turističkih brojki - kaže nam dugogodišnji vodički ugostitelj i iznajmljivač apartmana, koji je želio ostati anoniman.- Ministarstvo financija sada zvoni na uzbunu zbog manje izdanih računa u lipnju i srpnju u odnosu na prošlu godinu i upozoravaju na nedopustivo kršenje fiskalizacije. A računa je manje, jer je i turista manje. Imamo situaciju da je Ministarstvo financija dovedeno u zabludu, jer im relevantna državna institucija iznosi netočne pokazatelje fizičkog turističkog prometa - ustvrdio je ovaj naš sugovornik.



'Meni je dobro'

A da je gostiju manje ustvrdio je i, vlasnik restorana-pizzerije "Šimun" koji se ugostiteljstvom bavi 18 godina.- Mjesto je praznije ovog ljeta u odnosu na lani, to će vam svi u Vodicama reći. Međutim, ja sam prezadovoljan dosadašnjim dijelom sezone jer je promet na razini prošlogodišnjeg, pa čak i malo bolji gledajući po financijskim pokazateljima. Osjetniji pad imali smo prvih sedam-osam dana ovog mjeseca, ali sad smo ponovno puni. O uspješnosti ovisi kako se organiziraš kao ugostitelj, ja sam neke segmente poslovanja znatno poboljšao i ponavljam da je sezona za mene uspješna - rekao nam je Šimun, nazdravivši sa mnom i kolegicom Nikolinom višnjevačom iz kućne radinosti.Ove sezone najbrojniji gosti i najbolji potrošači u mom lokalu, nastavio je Šimun, naši su Hrvati koji rade u inozemstvu te državljani BiH i Srbije koji žive po Njemačkoj, Austriji i u Skandinaviji. Oni ne pitaju za cijenu i jedu najskuplja jela, od mesnih specijaliteta do oborite ribe. S njim uz bok su i naši domaći gosti.- Imamo u ponudi raznovrsna jela, ono što se kaže za svačiji džep, a meniji se kreću od 50 pa do 250 kuna. Naravno, ni ove godine nisu izostali naši tradicionalni gosti iz Češke, Slovačke, Poljske. Oni jesu nešto slabiji potrošači, ali jednako vrijedni i uvijek dobrodošli - rekao je Šimun Jakovljević, koji u svom lokalu zapošljava 15 djelatnika, a angažirana je cijela njegova obitelj - suprugakuhinji, 19-godišnja kćii 14-godišnji sin



Grčka i Turska

Inače, u Vodicama je ugostiteljstvo obiteljski posao, apreuzela je vođenje buffet-pizzerije "Tony" od oca...- Neki će smatrati da govorim protiv svoga sela, ali ovo jako loša sezona, da ne kažem katastrofalna. Imali smo nešto gostiju iz Češke i Poljske i domaćih, ali Nijemaca uopće nema. Primjerice, lani se nismo mogli braniti od Nijemaca koji su masovno dolazili već ujutro na doručak, o ovog ljeta su izostali. Nešto bolje smo počeli raditi tek prije tri dana, ali onu pravu špicu nismo još osjetili. Ni ja, ni moje osoblje nismo se umorili ovog ljeta, a to je najbolji pokazatelj kakva nam je sezona - ustvrdila je Nikolina.U "srcu" vodičke rive, ispred maloga porta i kod "Barbinoga kantuna" je restoran "Burin" Hvaranina i vodičkog zeta, koji je uvijek spreman za "čašicu razgovora" o turističkoj sezoni.- Nakon očajne predsezone, točnije nakon lipnja koji je totalno podbacio, nismo zadovoljni ni špicom sezone. Nema Nijemaca, naših najboljih potrošača, zaobišli su nas ovog ljeta u srcu sezone. Vjerojatno su našli povoljnije aranžmane u Grčkoj i Turskoj. Nad tom činjenicom trebala bi se zamisliti i Turistička zajednica, koja očito nije bilo dovoljno angažirana u promidžbi vodičke turističke destinacije na njemačkom tržištu. Najbrojniji gosti su nam ovog ljeta Česi, Poljaci, Slovaci, a bilo je i nešto Mađara. Početkom kolovoza očekivali smo Talijane, pojavili su se, ali ne u željenom broju. Živimo u nadi da će biti bolje u podsezoni, kada očekujemo naše stare stalne goste s njemačkoga govornog područja. To su gosti koji žele mir, pa ljetuju uvijek tijekom rujna. Dobri su potrošači i njihovim dolaskom, nadamo se, nekako ćemo izvući ovu lošiju sezonu - kazao je Zoran Fistonić, dodajući kako u njegovu restoranu gosti najčešće konzumiraju mediteransku spizu – ribu, školjke i ostale plodove mora.



Masovni turizam



Kuma Nada s vodičke tržnice: Najviše kupuju po pola kila kapule i pomidora

Na vodičkoj tržnici stalno je živo. Za prvim štandom, voće i povrće već 25 godina prodaje Nada Štrkalj ili kuma Nada, kako je od milja zovu njezini sugrađani.

- Za ovim svojim štandom svakodnevno sam od sedam sati ujutro do 11 navečer. Ne trebaju meni službene statistike, vidim dobro koliko je ovoga ljeta turista u Vodicama. Sezona je definitivno lošija od lanjske. Manje je ljudi, dosta manje nego lani. Uz to i slabiji su potrošači u odnosu na protekle godine. Najčešće kupuju Česi i Bosanci, i to po pola kile kapule i pomidora. Nijemaca nema, a evo prije nekoliko dana u nešto većem broju pojavili su se Talijani, a oni su najbolji kupci - kazala nam je kuma Nada, a s njome se složila prodavačica sa susjednog štanda Edita Vuković.



GRADSKI ZAHOD BLISTA POPUT CRKVE: TETI JELI TREBA DATI NAGRADU TURISTIČKOG DJELATNIKA GODINE!

Kod tržnice, na ulazu u park, smješten je javni WC, jedini gradski zahod u Vodicama, o kojemu brine legendarna Jela Mijaljević, djelatnica komunalnog poduzeća 'Leć'. Već godinama teta Jela slovi za najbolju čistačicu vodičkih ulica, a tijekom ljetnih mjeseci u večernjim satima preuzima skrb i o gradskom WC-u. Uvijek dobro raspoložena i na raspolaganju turistima za dati sve korisne informacije, za materinski savjet svojim mlađim sugrađanima, A kad uđeš u njezin zahod, sve blista od čistoće, kao da si u crkvu došao.

-Ne znam što drugi govore, ali tu i tamo, turista ima jednako kao i lani. Čak mi se poneke večeri čini da ih je i više. Jednako u zahod dolazi strani i domaći gosti, sve su to uredni ljudi, ne treba za njima prati i čistiti. Većina stranaca sa mnom i popriča, sporazumjevamo se malo na njihovom jeziku, malo na mote, a neki znaju i nešto hrvatskoga. Sve to gosti koji u Vodicama ljetuju godinama, pa se srdačno pozdravimo kada dođu – veli nam teta Jela, kojoj bi, kaže nam nekolicina Vodičana okupljenih na tržnici, trebalo dati nagradu za turističkog djelatnika godine.

Nakon obilaska restorana, zavirili smo i u caffe-bar "Lungo Mare" koji je tik uz more, nasuprot ACI-jeve marine. Ovo popularno okupljalište mlađe turističke klijentele vode zajednički brat i sestra-Turista je ovog ljeta manje u Vodicama, po mojoj procjeni za nekih dvadesetak posto. To je primjetno po plažama, dućanima, šetnicama i lokalima. No, u našem lokalu nismo osjetili taj očiti manjak, promet je na razini prošlogodišnjeg. U ugostiteljstvo stalno treba ulagati, a mi smo pred početak sezone investirali značajna sredstva u redizajn lokala. To je razlog što manji broj gostiju u Vodicama nije donio pad prometa - kaže nam Joško Juričev.Najbrojnija klijentela su mu, kaže, mladi Hrvati i hrvatske obitelji koje žive u inozemstvu, po danu se konzumiraju kave i sladoledi, a u večernjim satima kokteli i druga skuplja pića.- Ovoga ljeta osjetno je manji broj Nijemaca te gostiju iz skandinavskih zemalja - Norveške i Švedske koji su odlični potrošači. Vidite, u statistikama turističke zajednice o posjećenosti destinacije u velikom broju pojavljuju se Nijemci. Međutim, to nisu pravi Nijemci, već se radi o našim gastarbajterima i onima iz BiH koji imaju njemačko državljanstvo. Ponavljam, ona prava njemačka klijentela već godinama ne stanuje u Vodicama. Grad nije imao strategiju turističkog razvoja, pa je maha uhvatio masovni turizam. Postali smo destinacija jeftinog smještaja, primjerice apartmani se u špici sezone iznajmljuju za pet do šest eura po krevetu. Pogoduje se gostima iz zemalja tzv. nove Europe, koji su slabe platežne moći. A one destinaciju, u kojima prevladavaju takvi gosti, zaobilazi bogatija turistička klijentela – iz Njemačke, Švicarske i skandinavskih država - kaže Joško Juričev.On smatra da bi turistička zajednica, pogotovo ona na razini županije, trebala krenuti u agresivniju promidžbu destinacija na njemačkom i skandinavskom turističkom tržištu.- Pričao mi je jedna naš mladić koji radi i živi u Norveškoj da se tamo vrlo malo zna o potencijalima naše županije i za nacionalne parkove Kornati i Krka. Norvežani su dobro informirani o Makarskom primorju i Dubrovniku, a o Šibeniku, Vodicama i drugim ljetovalištima nadomak nacionalnih parkova ne znaju ništa - ustvrdio je Juričev.