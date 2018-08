Vodice su turistički grad sa oko devet tisuća stalnih stanovnika, a u kojemu trenutno ljetuje blizu 25 tisuća stranih i domaćih turista te vikendaša. U subotu ujutro na kavicama glavna vijest koja se komentirala na štekatima kafića, u trgovinama i na tržnici bila je ona da je dobitak 32. Kola Eurojackpota izvučenog u petak navečer u iznosu od vrtoglavih 4.295.479,70 kuna uplaćen u Vodicama na prodajnog mjestu TISAK u ulici Ćirila Metoda, koji se nalazi se i sklopu supermarketa Tommy



Stari Vodičani znali su govoriti - 'tko je sritan, ni u zahodu nije gladan'. A naš srećković koji je nenadano postao milijunaš s dobitkom od pola milijuna eura, brzo smo doznali, zove se Josip Marjanović.



Brzo se po Vodicama pročulo da je upravo Marjanović dobio na Eurojacpotu dobitak druge vrste pogodivši svih pet od 50 brojeva iz velikog bubnja i još jedan broj od deset iz manjega bobnja. Inače, Josip Marjanović stalno živi u Vodicama od 1992. Godine nakon štoe se sa svojom širom obitelji doselio je u iz Novog Travnika tijekom ratnih godina.





A da je upravo on dobitni listić uplatio na njezinom kiosku potvrdila nam je prodavačica TISKA.-Došao je rano jutros, čim sam otvorila i tražio da mu provjerim je li mu je listić dobitnik. Gurnula sam listić u aparat i na ekranu je pisalo da je listić dobitni, ali da se ne može isplatiti. To sam mu prenijela, a on je ostao skamenjen i u nekakvom pozitivnom šoku. Pretpostavljan da je znao koji su brojevi izvučeni i da je osvoji milijunski iznos. Međutim, moj dojam je da je tek postao svjestan da je dobio veike novce, kada sam mu rekla da je listić dobitan. Inače, uplatio ga je u petak oko 14 sati. Stalno igra Eurojackpoct i stalno je listić uplaćivao zadnjeg dana prije izvlačenja – ispričala nam je i sama vidno uzbuđena Vesna Brajković, prodavačica u kiosku TISAK.Pokušali smo doći do srećkovića Josipa Marjanovića, ali bezuspješno. Nije ga bilo u njegom omiljenom kafiću 'Makarena' u sklopu Tommya, a stalni gosti lokala kazali su nam da je otišao u nabavu janjaca i da priprema veliku feštu za prijatelje i rodbinu kako bi proslavili dobiveno bogatstvo na lutriji.