Županijska skupština pozornica za show Stipe Petrine! Danas mu omiljena meta bio predsjednik i šef županijskog HDZ-a; Nediljko Dujić: Možeš mi sve nakalemiti, ali da ja šmrćem...

One man show, to je gotovo u pravilu svaka sjednica Županijske skupštine šibensko-kninske, zahvaljujući nezavisnom vijećniku Stipi Petrini. Niti bira riječi,niti štedi protivnika. Uglavnom zabavlja vijećnike i novinare, pokatkad diže temperaturu čelnicima županije.



U srijedu je vladajućima, uz optužbu da je županija utukla ni u što 16 milijardi kuna, poručio: Manje šmrkati,više raditi!

Zanimljivo je da to više nikoga ne skandalizira, ne proizvodi efekt, pa čak ni ljutnju onih kojima je adresirano. I na ovu zadnju Stipinu, reagirao je tek predsjednik ŽS Nediljko Dujić nemuštom, rubnom opaskom: Možete mi sve nakalemiti, ali da šmrćem...- požalio se. A Petrina odmah poskočio: Zašto ne pozovete zaštitare?



- Dok sam ja ne čelu Županijske skupštine, neće biti zaštitara- odmah je otklonio takvu mogućnost "tolerantni" Dujić.U istom stilu protekao je cijeli "aktualac", a Petrina je ponešto i pitao.



Recimo, potaknut točkom dnevnog reda koja se odnosila na imenovanje Službeničkog suda županije, pitao je ima li Službenički sud Poslovnik o radu.- Ako ima, zašto ga mi vijećnici nemamo, a ako nema, po kojem to Poslovniku Službenički sud radi. Osim toga, Službenički sud bi morao svake godine, kao i sve ostale institucije i ustanove, podnositi izvješće o radu. A jesmo li mi ikad dobili na klupe izvješće toga suda?



Da je Petrina u pravu, potvrdio je, začudo, i sam Dujić, jer, "da, slažem se", govorio je Dujić, "mora imati Poslovnik i mora podnositi izvještaje o radu."



Ali zašto to ne čini, Dujić nije rekao. Zato je župan, Goran Pauk, konstatirao kako Službenički sud dosad nije imao predmeta pa nije imao o čemu ni izvijestiti.



-Sada su pred njim dva-tri predmeta, pa je to dobilo i medijski odjek, ali nema vajde, moj Stipe,. Pokušavaš nekog stalno prikazati lopovom, ali narod ti ne vjeruje. Ljudi vide da služimo njihovim interesima i daju nam glasove- uzvratio je Pauk. No, i to je za Petrinu bio dobar šlagvort pa je odmah pojačao optužbe: Za vas sigurno ne glasaju ljudi, jer da su to ljudi ne bi vam dozvolili da bacite 16 milijardi kuna u ništa. To su uhljebi i guzičari- zaključio je nezavinsi primoštenski vijećnik.



A ponešto su stigli priupitati idrugi vijećnici. Ivan Dobra pledirao je da se na otoku Žirju zabrani lov i poštuje privatno vlansištvo otočana čiji se suhozidi urušavaju u lovu, nasadi uništavaju, divljač bespoštedno odstreljuje.Ivica Ledenko (Loza) tražio je da se demistificiraju dva šibesnka mita: aerodrom na Pokrovniku i brza cesta Šibenik-Driš Knin čija je sudbina zanimala i Krunoslava Mazalina (HSS).



A neće skoro, jer riječ je o projektu teškom 1,8 milijardi kuna, odgovorio je župan Pauk, i radit će se u 13 faza. Kad bude sredstava, a to neće skoro, jer svi računaju na Eu-fondove na koje se ovaj projekt neće moći aplicirati do 2020. Ali, bit će... baš kao i aerodroma. Jer, "razvijamo taj projekt dalje", kazao je Pauk pozivajući se i na nedavne razgovore s ministrom Butkovićem na tu temu.



Besplatan prijevoz za otočane i Zagoru (?!)



Žirjanin Ivan Dobra (Most) predložio je županu da zatraži, po uzoru na druge jedinice loakne samouprave, besplatan prijevoz za Žirje, odnosno šibenske otoke. Jer, ako se može odobriti besplatna tunelarina tamo gdje je ispred svake kuće mercedes, onda bi morali i brod siromašnim otočanima. Ideju je župan srčano podržao:

- Vaš ću prijedlog rado prenijeti ministru, i tražit ću da nam se odobri ne smao besplatan prijevoz na otoke nego i u Zagoru, ako želimo održivi život tamo.