Proračun općine Tribunj, kojom od prošlogodišnjih lokalnih izbora upravlja mlada ekipa nezavisnih u suradnji s dva HSS-ova vijećnika, na čelu s načelnikom Markom Grubelićem, za ovu godinu je planiran u iznosu od 17,2 milijuna kuna. Izvorni proračunski prihodi su oko 11 milijuna kuna, dok su ostalo očekivana sredstva iz drugih izvora, državnih ili europskih, ovisno o projektima. Znatna sredstva, oko deset posto proračuna, izdvajaju se za socijalne programe. Primjerice, za sufinanciranje boravka oko 60 djece u dječjem vrtiću na godišnjoj razini planirano je 680.000 kuna. Pola milijuna kuna uložit će se u uređenje dječjih igrališta, jednog u središtu Tribunja, kod velikog parkirališta, i drugog u Sovlju.



– Povećali smo iznos jednokratne novčane pomoći za novorođenčad, pa za prvo dijete roditelji dobiju 3000, za drugo 5000, a za treće i svako sljedeće 10.000 kuna. Ne samo zbog ove pomoći, već i drugih koje Općina pruža, mislim da je Tribunj dobro mjesto za zasnivanje obitelji, jer pratimo obitelj od osnivanja pa do završetka fakulteta njihove djece. Sufinanciramo prijevoz srednjoškolaca s 50 posto te stipendiramo naše studente – kaže Grubelić.



Na njegov prijedlog, vijećnici su na početku mandata donijeli odluku o smanjenju vijećničke naknade, s dotadašnjih 500 na 250 kuna mjesečno. Vijećnika je jedanaest, godišnje se održi 12 do 14 sjednica, pa je ušteda na naknadama oko 65.000 kuna.

– Sredstva od smanjene naknade preusmjerili smo na sufinanciranje školskih udžbenika našim osnovcima, i to u iznosu od 50 posto. To je još jedan oblik pomoći koja obiteljima dobro dođe – ističe Grubelić. Međutim, požalit će se kako je projekt izgradnje dječjeg vrtića, planiran na lokaciji pokraj zgrade tamošnje Područne škole, upitan.



– Ta priča je vrlo zanimljiva! Činjenica je da nama zaista treba dječji vrtić i, kako je u predizbornoj kampanji govorila bivša HDZ-ova vlast, bilo je da ćemo sto posto dobiti vrtić. Naime, sva potrebna dokumentacija je napravljena u njihovo vrijeme, projekt su prijavili na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu, na mjeru 7.4. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Međutim, sve se promijenilo 4. lipnja prošle godine, nakon što je HDZ izgubio izbore. Sad je priča sasvim druga, preko noći se promijenila, i – doduše neslužbeno – glasi da nećemo dobiti novac za vrtić.



To nije dobro zbog dva razloga. Prvi je što nismo "blizu oltara", ako se blizina mjeri članskom iskaznicom, što je loše, jer živimo u istoj državi. Drugi je da kolege iz HDZ-a nisu govorili istinu, što također nije dobro – ističe Grubelić.



Općina ne može financijski podnijeti investiciju od pet milijuna kuna, koliko treba za vrtić, što znači da sami u njegovu gradnju ne mogu krenuti. Ipak, Grubelić ne gubi nadu i vjeruje da će projekt proći na nekom drugom natječaju.

– Ministarstvo obrazovanja najavilo je fond od stotinjak milijuna kuna upravo za gradnju dječjih vrtića, a postoje naznake da će se otvoriti i neki drugi natječaji preko europskih fondova. Bit ćemo uporni, prijavljivat ćemo projekt vrtića, pa valjda će biti nekih izvora financiranja u kojima članska iskaznica neće imati glavnu ulogu – na kraju će Grubelić.



Sve se promijenilo 4. lipnja prošle godine, nakon što je HDZ izgubio izbore. Sad je priča sasvim druga, preko noći se promijenila, i - doduše neslužbeno - glasi da nećemo dobiti novac za vrtić