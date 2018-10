Oko tri stotine Šibenčana u svega tri dana potpisalo je online peticiju za postavljanje uspornika kod pješačkog prijelaza u blizini Osnovne škole Fausta Vrančića, u Ulici Vladimira Nazora, između slastičarnice "Calimero" i Perivoja Roberta Visianija. Peticiju su pokrenuli roditelji zabrinuti za sigurnost svoje djece koja su na putu do škole osuđena na korištenje tog prijelaza, praktički jedinog u toj ulici od kada su počeli građevinski radovi na Poljani.



Neposredni povod zabrinutosti roditelja bile su dvije prometne nesreće koje su se u nepuna dva mjeseca dogodile upravo na tom prijelazu. U oba slučaj pješake su oborili vozači motocikla koji su, da stvar bude gora, pobjegli s mjesta nesreće. Prvi put bilo je to u rujnu kada je motorist pretječući preko pune crte odlučio zaobići vozilo koje se zaustavilo ispred zebre da bi propustilo pješake. U tom suludom zaobilaženju, motorist je naletio na dijete, koje je s majkom prelazilo ulicu, odbacivši ga na kolnik pred očima užasnute majke. Na sreću, dijete, kako se kasnije ispostavilo, nije dobilo teže ozljede.



No, kada se prije nekoliko dana ponovila slična nesreća, javnost se dignula na noge. Maloljetnik bez vozačke dozvole i zaštitne kacige, s neregistriranim, odnosno odjavljenim skuterom, vozeći neprilagođenom brzinom oborio je na pješačkom prijelazu 89-godišnju pješakinju i pobjegao. Policija ga je ipak brzo pronašla. Iako je evidentiran kao recidivist i to mu nije prva prometna nesreća koju je skrivio, maloljetnik je zaradio tek prekršajnu prijavu.



Kako bi se takvom divljanju u prometu stalo na kraj i izbjegla moguća tragedija, nakon koje će, kako to obično biva, svi biti pametni, odvjetnica Iva Baica Skert, čije dijete ide u 2. razred OŠ Fausta Vrančića, odlučila je nešto poduzeti.



– Napisala sam dopis gradonačelniku Šibenika. Poslala sam ga s povratnicom jer sam željela biti sigurna da će ga primiti, a budući da nisam sama u toj situacija pokrenula sam i internetsku peticiju. Ona je prije svega bila namijenjena roditeljima čija djeca idu u OŠ Fausta Vrančića, ali i obližnju Glazbenu školu Ivana Lukačića te stanovnicima tog kvarta, jer je taj pješački prijelaz sada jedini zbog radova na Poljani i zaista je postao jako frekventan. Iznenadio me odjek peticije te broj građana koji su je već potpisali. Peticija je otvorena još tjedan dana i nadam se da će nas sljedećeg tjedna gradonačelnik moći primiti te da ćemo se dogovoriti što dalje – rekla je Baica Skert.



Vjeruje kako bi ležeći policajci usporili nesavjesne vozače, ali je, kaže, svjesna i kako je njihovo postavljanje složena procedura koja zahtijeva procjenu rješenja i izradu elaborata te dogovor s policijom.

– Dok se utvrdi je li postavljanje ležećih policajaca na tome mjestu u skladu sa svim propisima i uvjetima, treba donijeti neko privremeno rješenje kako bi se povećala sigurnost djece i svih koji moraju koristiti taj prijelaz. Što i kako, treba vidjeti. Može to biti i redarstvenik koji će tu češće prolaziti dok su djeca u školi. U svakom slučaju sigurnost mora biti veća – ističe Baica Skert.

Peticiju su, među ostalim, podržali i neki poznati Šibenčani, poput glumice Jasminke Antić koja želi da njezino troje unučadi sigurno prelazi cestu te glazbeni producent Željko Petreš koji smatra da su u ovom slučaju zakazale mjerodavne gradske službe i policija.



Podršku peticiji dala je i ravnateljica OŠ Fausta Vrančića Snježana Ćaleta te podsjeća kako se u suradnji sa šibenskom policijom u školi redovito održavaju edukativne radionice za djecu o ponašanju u prometu.

– Na sreću, nijedno dijete iz naše škole nije stradalo, ali sigurnosti u prometu, osobito kada je riječ o najmlađima, nikada dosta, a peticiju ću potpisati i sama kao građanka – kazala je Ćaleta.

REAKCIJA 'PLAVACA'

Policija će pojačati nadzor

Iz PU šibensko-kninske podsjećaju kako je i na početku ove školske godine u sklopu akcije "Poštujte naše znakove" obavljen nadzor prometnica i cestovne infrastrukture, pa tako i u Ulici Vladimira Nazora, a navedeni pješački prijelaz propisno je obilježen vidljivom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, kojom je označna i blizina škole.

– Napominjemo, da se prijelaz u navedenoj ulici do sada nije isticao kao ugrožen. Naime, od 2013. do 2017. u toj ulici su se dogodile tri prometne nesreće u kojima su nastradali pješaci, svi lakše ozlijeđeni, dok su u ovoj godini bile dvije prometne nesreće na istom pješačkom prijelazu u kojima je jedna osoba zadobila laku, a jedna tešku ozljedu – kaže glasnogovornica šibenske policije Marica Kosor, te dodaje kako će policija zbog zadnjih događanja ipak pojačati nadzor.

– Pojačat ćemo nadzor prometa na toj mikrolokaciji te ćemo Gradu Šibeniku, budući da je on nadležan za uređenje prometa na svom području, uputiti inicijativu za infrastrukturni zahvat na toj lokaciji za koji se procijeni da će biti najbolje rješenje sa stajališta sigurnosti – poručila je Kosor.