Šibenska policija jučer je i dalje istraživala tko je kriv što su dan prije kupači glavom bez obzira pobjegli iz mora u grebaškoj uvali kod Jaza dočim su shvatili da su okruženi velikom, masnom i smrdljivom mrljom fekalija.



Usitnjeni izmet izmiješan s higijenskim ulošcima i komadićima toaletnog papira, karakterističan za sadržaj septičkih jama u uvalu je, gotovo sigurno, doplutao iz nekoliko stotina metara udaljenog nevelikog morskog rukavca s kopnene strane Jadranske magistrale, kod skretanja za Burnji Primošten, obrasloga gustim ševarom, a s grebaštičkom valom povezan je širokom betonskom cijevi u podnožju kamenom ozidanog pokosa.



O tome svjedoče slovenski turisti Janez F. i Sebastijan T., dugogodišnji gosti u kampu "Jaz", domaćina Tonija Svirčića rečenog Bikin, i sva su trojica uvjerena da je, bez dvojbe, riječ o klasičnoj svinjariji kada netko bešćutno ispusti cisternu sa sadržajem septičke jame pored puta i s prstom u uhu nastavi dalje, ne hajući što će smrdljivi sadržaj u jeku turističke sezone dospjeti na plažu punu kupača i zagaditi more noseći klicu kakve zaraze. Isključuju mogućnost da su im pod nosom smrdjele i plivale sive vode iz kakva plovila jer se ni jedno takvo ni izdaleka ovih dana nije vrzmalo u blizini Jaza, a s druge strane, to je plićadura kojom imalo ozbiljniji brod ne može ploviti. U tom uvjerenju učvršćuje ih i slučajni događaj toga jutra kojem je svjedočio i dokumentirao ga videosnimkom na svome mobitelu Sebastijan T., te je sumnja pala na šibensku tvrtku za pražnjenje septičkih jama "Daska".



Za vrijeme redovita biciklističkog izleta, nešto prije osam ujutro, poljskim putem kod toga ševarom obraslog morskog rukavca zatekao je fekalnu cisternu "Daske" na kojoj je bilo pričvršćeno crijevo.

– Nisam znao što se događa, ali bilo mi je neobično, da ne kažem sumnjivo. Iz cijevi, doduše, nije ništa izlazilo, pa ne mogu tvrditi da su iz te tvrtke skrivili ovaj incident, no činjenica je da su bili tu, a da je pola sata poslije, kada sam se vratio s bicikliranja, pred kampom "Jaz" već smrdjelo – rekao je Sebastijan T. dok smo razgledali videozapis u Svirčićevu kampu.

Njegove riječi potvrdio je Janez F., koji je u more ušao između 8 i 9 sati i zamijetio zagađenje koje se u velikoj količini nakupljalo do 11 sati.

Janez F. i još jedan gost u kampu, govori s neskrivenim gađenjem na licu, skupljali su grabljama smrdljivi glib nakupljen uz obalu koliko se dalo, sve do dolaska Tonija Svirčića. Najviše su strahovali zbog djece i tek tada, nešto poslije 12 sati pozvali su policiju, ispričali im isto što i novinarima te ustupili videosnimku i fotografije.



– Noge su mi se odsjekle kada su me po povratku iz Šibenika dočekali s tom viješću. Ne sjećam se da se to ikada prije dogodilo i pitam se kakav čovjek moraš biti da napraviš nešto takvo! – govori Toni Svirčić i dodaje da su ga zvali prijatelji i sumještani iz Grebaštice s prijedlogom da organiziraju nešto poput "seoskih straža" ne bi li onemogućili slične incidente, no zato bi trebalo imati napretek vremena kojeg malo tko ima. Srećom, dodaje, cijelu grebaštičku valu, naročito plić oko Jaza spašavaju brojni i obilni podmorski izvori slatke vode, tako da se onečišćenje gotovo u cijelosti pročistilo već u poslijepodnevnim satima, potvrdila nam je i prva Svirčićeva susjeda Sabina Heiny, koja inače živi u Njemačkoj, a tu je kupila kuću i bavi se iznajmljivanjem. I ona je sasvim sigurna da je zagađenje došlo iz toga rukavca mora s druge strane ceste jer se napredovanje smrdljive nakupine prema njihovu žalu u danu sa slabim vjetrom dalo promatrati golim okom. Kako je izjavila Marica Kosor, glasnogovornica PU šibenske, kada su policajci došli na teren više nije bilo vidljiva zagađenja, te nisu uzeli uzorke vode, no istraga se nastavlja.

– Nama je ovdje upravo izvrsno, govore Slovenci, no ako se ponovi dva-tri puta, i mi ćemo ozbiljno razmisliti ima li smisla i dalje ljetovati kod našeg dobrog domaćina – hvale uglas Tonija, za kojeg kažu da bi svakom trebao biti uzor gostoljubivosti. Janez T., recimo, u njegovu je kampu čak od 22. lipnja, a na molbu da otkrije formulu po kojoj može dobiti toliko odmora, odgovara da cijelu godinu u dogovoru s poslodavcem radi i po 12 sati dnevno, samo da bi ljeti s obitelji mogao u Grebašticu na pravi, dugi ljetni odmor!

Poznato je iz prethodnih slučajeva koliko je teško u praksi dokazati nečiju krivnju za ispuštanje fekalija u prirodu umjesto u šaht kolektora u Mandalini, ako počinitelj nije doslovce zatečen na djelu.



Vice Kulušić, direktor tvrtke "Daska", na poziv novinara odbio je dati ikakvu izjavu, a dan prije za lokalni portal kazao je kako je njihova cisterna toga dana bila poslom u Grebaštici, no opovrgava ikakvu mogućnost da je skrivila zagađenje.

Nažalost, oštar vonj fekalija neugodno je obilježje i ovoga šibenskog ljeta. Ujeda za oči i sa zatvorenim prozorima automobila u Mandalini, kod Podsolarskog, a i na plaži Rezalište, do koje je došao ražinski krak kolektora, a sada su eto, čak i zaplivale grebaškom valom. Nastavi li se tako (pre)dugo, treba obrnuti marketinšku priču – to je zbog vrhunske gastronomske ponude u Šibeniku, dođite i vi



BRANKO PERAN

Treba nam kanalizacija!

– Nove zgrade grade se na sve strane te se pitam razmišljaju li prostorni planeri gdje će završiti sve te fekalije – pita se Branko Peran, predsjednik MO Grebaštica. Po njemu je glavni problem u tome što Grebaštica nema kanalizaciju, neophodnu za daljnji razvoj mjesta. Na to su u više navrata, napominje, ukazivali gradskoj upravi, no konkretnog projekta još uvijek nema.