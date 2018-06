Sitno broji "ekipa sa zidića" na Starom pazaru, šibenski dečki koji piju stojećki, i s obzirom na "Žuju" iz dućana u ruci, SP u nogometu traje im cijelu godinu. U svome spokoju uživat će još najviše desetak dana, kada, prema informaciji iz gradske uprave, stupa na snagu zabrana konzumiranja alkohola na javnim površinama koje nisu u zakupu za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti.



Tu je odluku donijelo Gradsko vijeće na sjednici 20. lipnja, a danas, najkasnije sutra, bit će objavljena u internetskom izdanju Službenog glasnika Grada Šibenika i osam dana poslije postaje pravomoćnom.



Dopunu gradskog komunalnog reda potakla je Šibensko-kninska policija, zbog čestih pritužbi stanara na buku, pijančevanje, pa i zapišavanje javnih površina, a u praksi će je provoditi zajedno sa šibenskim komunalnim redarima. Stari pazar nije jedini takav punkt, no legende Šibenika, kako sebe nazivaju, uočljivi su u središtu grada, onako veseli, zaklonjeni hladom razgranatih albicija i na friškoj bavi, dok bjelinom kamena Starog pazara prži zvizdan.



– Neće to biti lako iskorijeniti, no zajedno s policijom prionut ćemo poslu, još jednoj zadaći pored svih ostalih koje su nam u obvezi – kratko je izjavio Miroslav Lucić, pročelnik gradskog komunalnog odjela. Zna iskusni Lucić o čemu je riječ, jer na izrečenu globu u protuvrijednosti 100 eura opjevana ekipa popadat će od smijeha! Ta, lijepo su u pero kazali kolegi Piliću kada je prije neki dan pisao o njima, da ih nova pravila previše ne brinu.



– Ovdje piju legende Šibenika i niko nam ne može napisati toliko globa koliko mi možemo pive popiti! – bili su rječiti momci sa zidića, ostajući u nevjerici zašto netko želi pomutiti njihovu tradiciju druženja uz pivo na svježem zraku, jer za onu skupu, iz kafića, nemaju novca. Nije im ni kraj pameti opravdavati buku, nered i pišanje po kantunima, međutim, oni to ne rade!



Ovoga je svjesna i Marica Kosor, glasnogovornica Šibensko-kninske PU. Cilj nije kažnjavanje, naglašava, jer od toga nema velike koristi. Riječ je uvijek o jednim te istim ljudima na istim mjestima, prepuštenim samima sebi i bez predodžbe o svome problemu. Kazna im ne znači ama baš ništa, niti je mogu platiti, a nema koristi ni od toga da ih vodimo u policiju da prespavaju, nego ćemo im nastojati pomoći u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, obrazlaže Kosor.



Prema istoj odredbi, i trgovci koji pijanoj osobi prodaju alkoholno piće podliježu sankcijama. Na to su trgovkinje iz "Konzuma" preko puta Starog pazara, gdje momci sa zidića kupuju piće ostale zatečenima.



– Pa kakve bi to trebalo imati veze s nama! Pazimo na maloljetnike, ali da odgovaramo za postupke ovih odraslih... Nečuveno, pa tko to više može shvatiti... Ali neka, mislim da tome treba stati na kraj, jer i mi ovdje imamo problema kada popiju koju više, ne samo stanari na Starom pazaru! – jedva nam je pristala išta kazati jedna od trgovkinja, ne želeći se predstaviti.



Dok momci sa zidića vape da ih se ne spašava, jer im je "nikad lipše", Šibenčani, kakve ih je već bog dao, smišljaju (polu)otrovne šale na ovu temu. Postoje prijedlozi ekipi da nastavi dalje po starome, no tako da poput Amerikanaca kojima se pije na ulici, svoje boce sakriju u škartoce, pa nek' se policijska racija povuče na konzultacije suočena s neočekivanom situacijom iz anglosaksonskog zakonodavstva, jer ovima u Americi nitko živ, pa ni plavci, ne smije zaviriti u papirnatu vrećicu.



Ili da momci osnuju udrugu i od gradske uprave zatraže adekvatan prostor, najbolje blizu Starog pazara. Da se uz "ledenu" iz dućana šibenske legende druže na miru.



Najprije će ipak biti da će neki od njih povećati svoju tarifu, za skupo pivo iz kafića zbog izmijenjenih okolnosti. Drugim riječima, ono: "Imaš pet kuna!?" preko noći poskupjet će barem na deset. Budući da, i kada se cijena benzina usklađuje s nekakvim apstraktnim variranjima vrijednosti barela nafte na Mediteranu, zna se tko plaća nemalu trošarinu... Ili to netko želi reći da pivo nije gorivo?



ISKUSTVA VODICA

'Čudo' je kratko trajalo

Kako smo informirani, Šibenik je jedan od posljednjih većih gradova u Hrvatskoj koji je donio odluku o zabrani konzumiranja alkohola na javnim površinama koje nisu ugostiteljske. Susjedne Vodice propisale su to prije tri godine, popraćeno s tablama upozorenja na nekoliko punktova i već su gotovo i zaboravili na problem koji su ubrzo uspjeli iskorijeniti u zajedničkim akcijama s policijom, govori Blagodar Španja, šef komunalnog redarstva. Doduše, razlike u odnosu na Šibenik ima, najviše u uzrastu i socijalnom položaju prekršitelja, barem kada je riječ o "ekipi sa zidića".

– Na ulici su najviše pili vodički maloljetnici i to se za njihovo dobro više nije dalo tolerirati. Uostalom, postoji i zabrana prodaje alkohola maloljetnim osobama i ograničenje njihova boravka izvan kuće do 23 sata, te smo u samo nekoliko racija u suradnji s policijom i roditeljima tinejdžera uveli red – napominje Španja.

U tri navrata te 2015. gradska uprava mijenjala je table koje bi mladež revoltirana odlukom uništila, no i to je prestalo. "Čudo" je kratko trajalo, a uveli smo red i na plažama noću, tako da se u Vodicama pije jedino na štekatima, a ovoga – kao da nikad nije bilo, ističe Blagodar Španja.