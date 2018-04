'Bio je to pravi ulični rat. Naši i Zadrani, mlatili su se svim i svačim, vitlalo se lancima, kaiševima, letjelo je kamenje, baklje, stolovi i stolice' (FOTO)

'Bio je to pravi ulični rat! Naši i Zadrani, bilo ih je masu, mlatili su se svim i svačim. Rukama, nogama, vitlalo se lancima, kaiševima, letjelo je kamenje, baklje, na sve strane... Itali su se stolovi i stolice sa štekata obližnjih buffera 'Šimun' i 'Zvone', svime čime su mogli dohvatiti, što im je god došlo pod ruku. Koliko je to sve trajalo? A možda nekih desetak minuta, dok nije došla interventna policija, onda su svi počeli bježati na sve strane. Grozno je bilo, bilo je i krvi' – kazao nam je jedan od očevidaca okršaja koji se danas dogodio nešto iza 13 sati kod željezničke stanice u Šibeniku, kod zgrade 'socijalnog' koje je šibenska policija odmah blokirala sa svih strana.

Marica Kosor, glasnogovornica PU Šibensko – kninske kazala nam je kako je dosad privedeno 14 osoba, 13 s područja Zadra, jedna s područja Šibenika. Policijski izvidi još uvijek traju, u izgredima je sudjelovalo dvadesetak osoba, a kako nisu imali istaknuta navijačka obilježja tek se trebaju utvrditi sve okolnosti koje su dovele do nereda, o čemu će, kazala nam je, javnost biti naknadno obaviještena.