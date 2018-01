Anton Dobra, nezavisni vijećnik u šibenskom gradskom vijeću porijeklom sa Žirja i zagovornik osnivanja otočne općine za šibenske otoke ipak je postigao barem nekakav pomak na bolje nakon što je prošloga tjedna u pismu Agenciji za obalni linijski promet uputio prosvjed zbog učestalih otkazivanja plovidbe do Kaprija i Žirja za jačih vjetrova. Zatražio je da se na liniju do najudaljenijih šibenskih otoka konačno uvede bolji trajekt i brzi brod, te je Agencija trajekt Lošinjanku zamijenila novijom Pelješčankom, a katamaran Komiža zadnjih dana plovi nešto većom brzinom.



Zbog loših manevarskih osobina, prethodni trajekt s jednim motorom nije bio u stanju po jakom jugu pristati u Kapriju, a bura mu je smetala u žirjanskom pristaništu. Dovoljno je "proguglati" i uvjeriti se da je tako već godinama, naročito u siječnju. Lani je, kako je pedantno prebrojio Dobra, bilo čak 80 otkazivanja linija, a to znači odsječenost školjara od svijeta i odgodu poslova koje na kopnu treba obaviti, ma koliko im bili važni.



Uz trajekt i brzi brod, do Žirja i Kaprija putuje se i "klasičarom" Tijatom: flota je to ukupne starosti 156 godina, a usluga i brzina plovidbe znatno su ispod razine u drugim pomorskim okružjima. Nije od jučer da su predstavnici šibenskih otoka ovaj akvatorij proglasili pravim grobljem derutnih linijskih brodova i takav nemar države i njezine Agencije imenovali razlogom više još većem odumiranju života na ionako raseljenim šibenskim škojima.



-Ovaj trajekt jest bolji od prethodnog, s kojim se nerijetko putovalo i dva i po sata do Žirja te lakše pristaje po težem moru budući da je opremljen s dva motora. Ljepši je i noviji brod koji sada vozi 10-11 čvorova, a ne 7-8, kao prethodni, navodi Dobra. Kaže da brzinu plovila prati vlastitim GPS uređajem, a katamaran Komiža brži je posljednja 3-4 dana i umjesto 12-13 čvorova, koliko je konstantno vozio dosta dugo, plovi sa 16-17 čvorova, premda bi, prema Pravilniku plovidbe na relaciji do Žirja mogao voziti i 21 čvor. Školjari, gotovo bez iznimke, tvrde da se s manjim brzinama od određenih na ruti štedi gorivo na štetu otočana.



Zato je Dobra također zatražio da se brzobrodska linija 9502 uspostavi u skladu s rečenim Pravilnikom, a ne da, kako kaže, brzi brod do Žirja plovi jednako dugo kao i trajekt. Čemu onda zajamčeni brzi brod, pita se i dok se to ne razriješi, potezi Agencije bit će tek minimalni, poput ovoga, uvjeren je.



-Ono s čime jedino možemo biti zadovoljni u današnje vrijeme jest 40 minuta vožnje do Kaprija i 55 minuta do Žirja. Sve više od toga krajnje je neprihvatljivo, govori Dobra. Odgovor još nije dobio, a od Agencije također čeka objašnjenje kako je moguće da na brzobrodskoj liniji već godinu i po dana plovi Komiža, kada je nositelj linije katamaran Broč, no on je privezan u uvali Duboka, havariran i neispravan. Pravilnik naime, propisuje da zamjenski brod smije ploviti najviše 30 dana, a Komiža je već debelo premašila taj rok.



Problemi s brzobrodskom linijom počeli su još prije nekoliko godina, podsjetio je Dobra, kada je Agencija koncesiju dodijelila brodu Mislav starije proizvodnje, nakon što ju je pod sumnjivim okolnostima oduzela puno novijem i suvremenijem katamaranu Nikolina koji je prvotno pobijedio na natječaju. O tome je Šibenski list pisao u više navrata, a konačno povoljno rješenje prijevoza u akvatoriju Šibenika Dobra vidi u gradnji broda prema nacrtu inž. Krste Jurasa koji je kombinacija trajekta i katamarana, u što bi prema najavama, ulagala Jadrolinija. Podupire gradsku upravu za intermodalni projekt gradnje flote električnih brodova novcem europskih fondova. Šibenska flota treba u plovidbu za tri godine, no Dobra smatra da to neće biti dovoljno za kvalitetno povezivanje šibenskih otoka s kopnom kakvo bi u cijelosti zadovoljilo školjare.



Dotad, ukoliko Agencija ne poboljša uvjete prijevoza na šibenske otoke, Dobra najavljuje da će Žirjani i Kaprijani i na druge načine tražiti da se poštuje Pravilnik. Pa i sudski, naglašava sa žaljenjem što se oko ovih vitalnih pitanja Grad Šibenik uopće ne zauzima, te su otočani usamljeni u traženju svojih zajamčenih prava.



Izbijanje pravde s Agencijom školjarima nikad nije bilo jednostavno, a tako je izgleda i ovaj put. Dok Dobra čeka na odgovor, redakciji je stigao s potpisom ravnateljice Paule Vidović. Što se nje tiče, u šibenskom pomorskom okružju ne događa se ništa izuzetnoga, jasno je iz dopisa.



Očito, igra se briškula pa dok Dobra baca špade s tvrdnjama da se na važećoj ruti s propisanim ograničenjima u plovidbi svakako može ušparati 10 minuta otočanima na korist, ravnateljica odgovara kupama, jer se prema njezinim navodima i priloženoj tablici propisanih brzina, na brzobrodskoj liniji 9502, spornoj Dobri i drugim otočanima, vozi prema svim odredbama Pravilnika resornog ministarstva o brzinama i uvjetima plovidbe. Drugim riječima, "maksimalnu brzinu od 21 čvor moguće je održavati samo tamo gdje dopuštaju uvjeti. Šibensko područje je specifično jer ima dosta kanala i prolaza u kojima je ograničena brzina i stoga nije moguće stalno ploviti maksimalnom brzinom, a također treba uzeti u obzir vrijeme za manovar broda kao i vrijeme u kojem se plovi u lučkom području gdje je brzina jednako ograničena. Maksimalnom brzinom može se ploviti tek kada se brod udalji 300 metara od obale u područje neograničene brzine" - odgovara Vidović i prilaže tablicu s propisanim brzinama na pojedinim etapama plovnog puta Šibenik-Kaprije-Žirje.



Po ovome, ispada da se vrijeme na putu do najudaljenijih naših škoja nikako ne može skratiti, osim izmjenom propisa a to je gotovo pa nemoguće očekivati. Dakle, 81 minuta plovidbe do Žirja s uračunatim zadržavanjem u Kapriju od pet minuta i 53 minute do Kaprija, budući da je propisana brzina isto što i prometni znak u cestovnom prometu zadane su vrijednosti.

Započinje li još jedno "drž' nedaj" Žirjana i Kaprijana s Agencijom, teško je reći, no Dobra nije od onih koji lako puštaju kada uhvate - vidjelo se to zorno kada je prije nekoliko godina borbeno, kao predsjednik MO Žirja, izbacio derutnog Mislava iz brazde, pa je na njegovo mjesto došao katamaran Broč...



Broč, Komiza... Okreni da ne zagori!

Zamjenski brod može ploviti najviše 30 dana, a Komiza je operativna godinu i po dana umjesto pokvarenog katamarana Broč. Kako je to moguće, zanima Dobru, a zanimalo je i redakciju. Dobili smo odgovor, no, tek je to pravi biser "okreni da ne zagori" jezično stilske manire državne administracije:

"Nakon provedenog natječaja ugovoreni osnovni brod za liniju 9502 od 01.01.2018. je brod Komiza, a zamjenski brodovi su Broč i Mala Sirena.

Ranije je ugovoreni brod bio Broč, a zbog kvarova ga je, temeljem ugovora, mijenjao tadašnji zamjenski brod Komiža koji je kapacitetom i brzinom odgovarao za navedenu liniju." - navodi Vidović. Međutim, ni slovcem ne pokušava objasniti kako će to pokvareni Broč, privezan uza kraj, biti zamjenski brod ustreba li? Na vesla?