Nešto iza 13 sati između zgrade Mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u Šibeniku, koju građani nazivaju "zgrada socijalnog" i parkirališta kod željezničkog kolodvora, došlo je do tučnjave u kojoj je sudjelovalo više osoba.



Po gradu se priča da su se sukobili zadarski najvijači Tornada i šibenskih Funcuta, nakon što su ih Zadrani fizički napali.



Podsjetimo, sve se događa pred prvenstvenu košarkašku utakmicu između Zadra i Šibenika koja se danas poslije podne igra na Baledkinu. No, službenu potvrdu da je riječ o sukobu navijačkih skupina nemamo.



Kako doznajemo od glasnogovornice PU šibensko-kninske, Marice Kosor policija je dojavu o sukobu dobila oko 13,15 sati.



- Došlo je do sukoba više osoba. Nitko od njih nema navijačka obilježja, policijsko postupanje je u tijeku, a četiri su osobe do sada zatražile liječničku pomoć, rekal je Kosor i dodala da će policija poslati službeno izvješće nakon provedenog postupka.