Sićan se, ima tome sada već i godina, dok san još bija glavni urednik "Šibenskog lista" pa bi svaki dan - da svaki dan; svaki sat, svaki tren u danu i svaki tren u satu - duma šta je to šta bi moglo zanimat ljude, šta je tema o kojoj bi mogli pisat, s kin napravit intervju, koga metnit u novinu da se ona šta više čita i šta više prodaje... I onda bi, takav, odsutan i nikakav, u svom svijetu, dolazija do trafike, po duvane, ili šta već, pruža trafikantici ruku s lovon, bez riči, pasući istodobno po naslovima, da vidin šta prodaje konkurencija, koja ona teme nudi...



- Ovo, ovo, tebi triba! O ovome ti tribaš pisat! - rekla mi je jedanput trafikantica, tutnuvši mi "golu istinu" pod nos. Dosadilo je valjda ženi gledat me takvoga...



Najviše ponedjeljkom

- Svit je više ogugla na ote vaše naslove - ukra, odnija, zapalija... A koji nije! - vele ljudi i odmanu rukon. I onda pogledaju na zadnju stranicu jednih novina na kojima je svaki dan bila druga gola ženska i reču:- Vidi ovu, ovu nisan čita! I ap, gotovo, daj mi naplati! - svitovala je mene gospoja. A ja odmanjiva rukon, u stilu - šta zna trafikantica o novinama. Ništa! Al ispalo je da zna puno - da puno, a sve - o čitateljima, odnosno, svojin mušterijama. Osobito o onima koji nisu nikad kupovali novine nego onog dana kad je tribalo u njima - presvijenima - sakrit "Erotiku" i(li) "Vrući kaj".A ovih san se riči mudre trafikantice - i da prostite, moje žene - sitija baš ovih dana dok se medijskin prostoron vrtila vijest kako Šibenčani drže rekord na Pornhubu. Na toj se popularnoj pornostranici, vele, jednoj od najpopularnijih u svitu, zadržimo najdulje od svih Hrvata, baš mi, stanovnici Šibensko-kninske županije, 48 sekundi više nego što je hrvatski prosjek - 10 minuta i 23 sekundi dnevno. Drugi iza nas - ali opet daleko - su stanovnici Istarske županije - koji gledajući porniće na Pornhubu provedu 28 sekundi više nego u prosjeku. I da to, u prosjeku, Hrvati najviše čine - ponedjeljkom. I to još, opet u prosjeku najviše, priko mobitela.I onda sam ja, baš u ponediljak, i to baš na mobitel, krenuo da ću zvati naše političare, da mi oni prokomentiraju ove podatke, i sad računam. A ništa, ako mi se ljudi odma na jave, znan di su, odnosno šta rade... Nazvat ću malo kasnije. Ne bi in tija smetat dok čine rekorde. Pa da ispadne da smo mi novinari opet krivi za sve. Kako je ono rekao- 'Uz ozračje pesimizma koje stvaraju naši mediji...'



Virtualni galebovi

Ne bi ja tija da ja osobno buden iti malo kriv zato što je naš grad i naša županija pala – ne daj Bože - na drugo misto.Ali, nećeš majci..., dogradonačelnik Šibenika, javio se iz prve. Nije do kraja ni zazvonilo. Hm, znači, mobitel mu je bio u ruci...- U svakom slučaju, meni je to što smo prvi simpatično. I moj komentar je - eto, neka smo još u nečemu prvi. U čemu smo još prvi? Pa, evo, bilo je prije neki dan u Guardianu, gdje su nas smjestili u dvanaest najljepših gradova južne Europe, pa je prije nekoliko godina bilo u jednim talijanskim novinama da je plaža Banj jedna od najljepših gradskih plaža u Europi, "Pelegrini" je već godinama najbolji restoran u Hrvatskoj...Da, ali, ne znam baš da je to za pohvaliti se u tom kontekstu, pokušavam ja sada našem dogradonačelniku poljuljati samopouzdanje. Dođite u najlipši grad, s najlipšom plažom di vas čekaju potpuno nezainteresirani nasljednici slavnih dalmatinskih galebova koji danas umisto da vaćaju i bare strankinje surfaju po pornostranicama. Umisto stvarnih, čekaju vas virtualni galebovi! - velim ja, ali me Mileta u startu, neka san se zalaufao, prekida:- A ne, ne. Ja bih to preveo drugačije. Ja bih kazao obratno - To što smo prvi na Pornhubu znači da imamo veliku seksualnu energiju! Dođite u Šibenik gdje je ljubav u zraku. Love is in the air! S dobrim marketingom ova se Pornhub titula može sjajno iskoristiti' – po(d)učava me Mileta. I zorno mi na primjeru pokazuje zašto od mene nikad niko neće biti nikakav 'do'. Osim - dosadnjakovića...



Najtraženije Čehinje

Da su se vrimena nepovratno prominila meni veli i još jedan podatak iz Pornhubovih tražilica. U kojima stoji. Da je jedna od najtraženijih riječi "Czech". Odmah iza "celebrity seks tape". Eto, dokle smo došli! Da su Čehinje danas tražene skoro koliko i! Draga djeco, u vrijeme druga, Čehinje - a ni ostale djevojke iz bivšeg istočnog bloka - nije trebalo tražiti na internetu, po kojekakvim kapitalističkim stranicama, plaćajući za to skupi internet pohlepnim kapitalističkim multinacionalkama. One su u bivši socijalistički "Solaris" i "Vodičanku" dolazile same! Ako to nije dokaz koliko je prije i u otom smislu bilo bolje, onda ne znam šta je...- Ja ovo više ništa ne razumin! - zaustavija me na ulici jedan poznanik...- Koji smo mi, šta smo... Evo, je li ode lipo piše da je svjetski prosjek žena koje dolaze na Pornhub 26 posto. Svjetski! A u nas 35 posto! Skoro pa 50 posto, odnosno duplo više! Najliberalniji na svitu! A onda dođei njezina ekipa, svi su protiv njih, ne daju in misto, pljucaju ih di god uvate a oni od šale skupe 400 iljada potpisa za skroz konzervativnu stvar. Deset posto potpisa birača! - pini se moj prika.



Seks i demografija

A drugi upada meni i njemu:- A znate li vi zašto je u nas najmanji postotak mlađarije koja gleda porniće? Globalni je prosjek 26 a u nas samo – 16 posto ovih od 18 do 24 godine?- Bit će zato što su konzervativniji od svojih roditelja - bacan ja vrlo važno neku kvaziintelektualnu "brumu", a on meni odgovara:- Nije, nego zato šta su svi otišli u Njemačku i Irsku. Nema u nas ko ni porniće gledat! Treći se uključuje sa svojon teorijon:- Ma nemate vi pojma. Pa oti to rade! Mladi, puni snage, energije, vode ljubav, nisu ludi gubit vrime na gledanje! - viče, dok četvrti odmanjiva rukon:- Ma, to njih danas uopće ne zanima. Da ih zanima ne bi nam natalitet u županiji bio katastrofalan. Više starih umire nego se mladih rađa, i to već godinama! - i onda se dakako opet sve svedi na politiku i svađu:"Kakve veze ima seks s demografijon!? Pa vi ste skroz zatucani. Niste čuli za kontracepciju?!"Uteka san, ali san se odmah i sitija. Pa da, jedino misto u županiji Šibensko-kninskoj koje je demografski u plusu, je općina Bilice...- Je li nas spominju na Pornhubu? A naravski da nas ne spominju, kad moji Biličani tamo ne gube vrime! Mi sad imamo u vrtiću priko 80 dice, a to je na 2400 stanovnika lipa brojka. Godinama smo već što se nataliteta tiče, u plusu, više se nas Biličana rađa nego što nas iđe Gospi od Pomišljaja. To je meni ka načelniku puno draže - veli meni Joško Čaleta Car, načelnik Bilica.