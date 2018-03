Mladi nogometaš Šibenika pao u nesvijest nakon što je pogođen loptom! Zahvaljujući brzoj intervenciji fizioterapeuta i Hitne pomoći sve prošlo bez težih posljedica

Prava drama odvijala se u srijedu kasno poslijepodne na pomoćnom igralištu stadiona na Šubićevcu za vrijeme odigravanja utakmice šibensko- kninske Županijske nogometne lige između momčadi Šibenika 2 i Janjeva.



Bilo je petnaestak minuta do kraja utakmice kada je dosuđen slobodan udarac za momčad iz Kistanja. Igrač Janjeva snažno je šutirao, a lopta je pogodila 17- godišnjeg nogometaša Šibenika Domagoja Galešića koji je stajao u "živom zidu". Bila je to jedna od stotina situacija koje svaki nogometaš prođe u karijeri, ona kada ga lopta pogodi u predjelu prsa.



No, ovaj put lopta je pogodila u krivo mjesto, pa je mladi igrač Šibenika 2 pao kao pokošen na travu. Nazočnima na Šubićevcu mislima su odmah prostrujale stravične slike iz Slavonskog Broda, gdje je prije nekoliko dana život izgubio nogometaš Bruno Boban.



Mladi Domagoj Galešić izgubio je svijest i bilo je to nekoliko minuta dugih kao vječnost ispuenjenih strahom. Srećom, priseban je bio fizioterapeut Ivan Petrušić koji je na licu mjesta pružio prvu pomoć nesretnom Galešiću i spriječio gušenje. Vrlo brzo su na Šubićevac stigla i kola Hitne pomoći, pa je Galešić odvezen u šibensku bolnicu.



Nakon nekoliko sati i obavljenih pretraga, iz šibenske bolnice stigle su dobre vijesti. Galešić se probudio i sve je prošlo bez ikakvih ozbiljnijih posljedica. Dapače, nakon što su liječnici pregledali sve nalaze, mladi nogometaš je već u srijedu navečer pušten kući.



U četvrtak je Galešić bio na treningu s prvom momčadi Šibenika, kojoj je priključen budući da je ove zime potpisao stipendijski ugovor na dvije i po godine.