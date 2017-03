Ivica Poljičak, iako je u prosincu imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu kulture, i dalje će predavati na šibenskom Veleučilištu.



Svoj status na Veleučilištu stavio je u mirovanje, ali će u ljetnom semestru, koji je počeo ovog tjedna, Poljičak ipak nastaviti držati svoja dva kolegija. Studentima Upravnog studija predavat će Sociologiju uprave, a na Studiju turističkog menadžmenta kolegij Upravljanje ljudskim potencijalima.



Potvrdila je to dekanica Veleučilišta Anita Grubišić koja kaže kako će s Poljičkom biti sklopljen ugovor kao s vanjskim suradnikom te tvrdi kako je takav angažman u skladu sa zakonom.



To, međutim, znači da će Poljičkova predavanja zbog njegova posla i obveza u Zagrebu, studenti morati slušati vikendom, najvjerojatnije petkom poslijepodne i u subotu. Na pitanje je li se takvom organizacijom nastave više mislilo na Poljička, a manje na studente, Grubišić kaže kako nije lako naći predavača za te kolegije s potrebnim izborom u nastavničko zvanje, ali i priznaje kako se mogući Poljičkov zamjenik nije ni pokušao naći.



-Kada je gospodin Poljičak bio izabran za državnog tajnika razgovarali smo o tomu i on je rekao da bi zadržao kolegije koje je do tada predavao. On ima zvanje profesora visoke škole, a ugovor s njim za ova dva kolegija bit će sklopljen samo za ljetni semestar. Dalje ćemo vidjeti – rekla je Grubišić.



Poljičak je, prije odlaska u Zagreb, bio i član Upravnog vijeća Veleučilišta iz redova zaposlenika. No na tu je funkciju morao dati ostavku te je na to mjesto došao Ivan Livaja.